До 2031 года на орбиту планируется запустить 99 спутников "Зоркий-М2"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - До 2031 года на орбиту планируется запустить 99 малых спутников дистанционного зондирования Земли спутников "Зоркий-М2".

"Базовые параметры программы: 99 спутников к 2031 году", - говорится в материалах, подготовленных к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения в электродепо "Аминьевское" в Москве.

"Зоркий-М2" "оснащен приемником для получения с морских судов и передачи на наземные станции сигналов для мониторинга и обеспечения безопасности судоходства, в том числе по Северному морскому пути", сообщается в материалах.

28 декабря 2025 года ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту космические аппараты ДЗЗ для пополнения группировки "Зоркий-2М".

Космические аппараты предназначены для создания и обновления топографических и тематических карт, городского планирования и управления, а также экологического мониторинга.