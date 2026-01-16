Путин призвал ускорить введение сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил в течение 2026 года создать нормативную базу для скорейшего введения сквозной идентификации действующих в стране беспилотных систем во всех средах.

"Уже в текущем году необходимо принять поправки в нормативную базу, а также другие нормативные документы, необходимо принять технологические меры, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах и их мониторинга в реальном времени", - сказал он на совещании по развитию автономных систем.

По его словам, "это - первый, но принципиальный шаг к созданию системы одновременного управления любым количеством автономных объектов".

"То есть, мы последовательно двигаемся к бесшовному цифровому небу, когда дроны, наземный и водный беспилотный транспорт, космические аппараты интегрированы в единую сеть и обмениваются между собой информацией, передают и обрабатывают гигантские объемы данных", - продолжил он.

"В этой связи считаю необходимым в короткие сроки сформировать именно целостное, комплексное правовое регулирование применения автономных систем и прошу обеспечить решение этой задачи, поработать над этим, как следует, правительству с участием экспертов и, конечно, бизнес-сообщества", - добавил Путин.