Президент потребовал в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия должна в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни, поэтому неправильно ставить барьеры на пути развития технологий, заявил на совещании по развитию автономных систем президент Владимир Путин.

"Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу "как бы чего не вышло" - это ошибочное направление. Прямо скажем, такое поведение недопустимо", - сказал он.

При этом, отметил глава государства, вопросам безопасности нужно уделять особое внимание.

"В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать", - сказал Путин.

Он отметил, что в России активно развивается это направление, и выразил уверенность в том, что решение этих вопросов есть.

