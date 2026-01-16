Правительству поручено привлекать участников СВО к развитию беспилотников в мирной жизни

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил привлекать военнослужащих, получивших ранения, к разработке и эксплуатации беспилотных систем в мирной жизни.

"Я прошу правительство вместе с фондом "Защитники Отечества" создать дополнительные возможности для привлечения ветеранов и военнослужащих, получивших ранение, к разработке, производству, эксплуатации автономных систем", - сказал он на совещании по развитию автономных систем.

"Опыт, знания, навыки наших ребят, наших героев, в том числе пилотов боевых дронов, которые успешно громили вражескую технику и продолжают это делать, должны быть востребованы и в мирной жизни уже на передовой технологического прогресса", - отметил президент.

Он считает, что нужно убрать сохраняющиеся административные барьеры в этой сфере и явно устаревшие нормативные требования.

"Прошу администрацию президента вместе с военными и силовым блоком все это продумать и как можно быстрее внедрять", - сказал он.