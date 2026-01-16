Путин потребовал ликвидировать отставание от других стран в развитии беспилотных систем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия сделала многое в развитии беспилотных систем, но пока отстает от некоторых стран по отдельным направлениям, в частности в сфере беспилотного такси, заявил на совещании по развитию автономных систем президент Владимир Путин.

"Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси. Что еще важнее - в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве техкомпонентов для автономной техники", - сказал он.

Он подчеркнул, что у России есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и широкого внедрения автономных систем. По его словам, эти ключевые технологии, наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом, определяют будущее всего мира.

"Безусловно, успешное осуществление наших важнейших планов и инициатив также будет от этого зависеть", - отметил президент.

"Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений - это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов, обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России", - подчеркнул он.