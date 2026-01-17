Значительная часть Запорожской области вновь обесточена после украинского удара

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Значительная часть Запорожской области обесточена после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Вечером в четверг Запорожская область также была частично обесточена, свет пропал у 144,5 тыс. потребителей. Восстановление питания началось в ночь на пятницу. К вечеру субботы, как сообщил губернатор, без света оставались только 5,7 тысячи человек.