В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Запорожской области завершили восстановление электроснабжения, сообщили в Минэнерго региона.

"По состоянию на 14:00 26 января восстановительные работы на территории Запорожской области завершены. Обесточенных потребителей нет", - говорится в сообщении.

Значительная часть региона осталась без электроснабжения поздно вечером 17 января вследствие удара по энергетической инфраструктуре региона. Как сообщил губернатор области Евгений Балицкий, свет пропал у 213 тысяч абонентов в 386 населенных пунктах. С тех пор велись восстановительные работы.

Масштабное отключение в тот вечер наблюдалось и в Херсонской области, но там электроснабжение восстановили уже 18 января по резервной схеме.