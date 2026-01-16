Поиск

280 многоэтажек в Бердянске Запорожской области остались без отопления

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Почти 300 многоэтажек в Бердянске Запорожской области остались без отопления на фоне отключения электроснабжения, сообщил глава региона Евгений Балицкий в пятницу.

"В городе Бердянске, в связи с выводом из строя системы энергоснабжения, остановлены котельные. Без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что для недопущения размораживания системы отопления воду из системы сливают. "После стабилизации ситуации с электроснабжением и запуска котельных систему заполнят теплоносителем и будет запущено отопление", - добавил он.

Ранее в пятницу Балицкий сообщил, что из-за аварии нарушено электроснабжение Бердянского муниципалитета, без света остались почти 37 тыс. абонентов.

Вечером в четверг Запорожская область оказалась частично обесточенной, свет пропал у 144,5 тыс. потребителей. Восстановление питания началось в ночь на пятницу. По данным Минэнерго региона, в общей сложности сейчас к вечеру 16 января остаются без электроснабжения 41,3 тыс. потребителей - в Бердянске и Приморском округе.

