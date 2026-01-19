Поиск

Краснов заявил о несправедливой зарплате судей в РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава Верховного суда России Игорь Краснов считает необходимым пересмотреть подходы к обеспечению материальных, социальных гарантий мировых и федеральных судей, а также работников судов.

"Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги. Такой подход к оплате труда необходимо менять", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

По его словам, работа судьи особая и должна достойно оплачиваться в любой период деятельности.

Краснов отметил, что планируется повышение соцгарантий и в регионах, работа в которых сопряжена с повышенной нагрузкой или опасностью.

Так, пояснил глава Верховного суда, уже сейчас ведется работа над изменением учета судебного стажа в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Один день работы в этих субъектах будет приравнен к двум дням стажа.

"Перед новым директором Судебного департамента поставлена задача преодолеть весь пласт накопившихся проблем, безусловно, совместно с руководством Верховного суда", - резюмировал Краснов.

