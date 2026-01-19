Песков заявил, что Путин не планирует контакты с временным президентом Венесуэлы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Контакты президента РФ Владимира Путина и временного президента Венесуэлы Делси Родригес в ближайшие дни не планируются, но Москва находится с Родригес в постоянном контакте по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно. Но по дипломатическим каналам мы с госпожой временным президентом находимся в постоянном контакте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты на высшем уровне между РФ и Венесуэлой.

