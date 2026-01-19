Поиск

Песков заявил, что Путин не планирует контакты с временным президентом Венесуэлы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Контакты президента РФ Владимира Путина и временного президента Венесуэлы Делси Родригес в ближайшие дни не планируются, но Москва находится с Родригес в постоянном контакте по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно. Но по дипломатическим каналам мы с госпожой временным президентом находимся в постоянном контакте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты на высшем уровне между РФ и Венесуэлой.

Новость дополняется

Дмитрий Песков Владимир Путин Делси Родригес Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

 Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

"Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

 "Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

 Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

Российские военные уничтожили за ночь 92 дрона ВСУ

Работу новокузнецкого роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

 Работу новокузнецкого роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

 Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8179 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });