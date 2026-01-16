Поиск

В Каракасе заявили, что работают над отношениями с США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в ходе недавнего телефонного разговора обсудила с президентом США Дональдом Трампом двусторонние отношения.

"Мы рассмотрели вопросы, касающиеся отношений между нашими странами", - сказала она в пятницу, выступая в парламенте в Каракасе.

Агентство EFE отмечает, что Родригес также раскритиковала ряд действий Вашингтона. Так, она назвала операцию США по поимке ее предшественника на президентском посту Николаса Мадуро "пятном на наших отношениях".

Помимо этого, Родригес обвинила США в попытке ограничить возможности Венесуэлы по продаже нефти.

Как сообщалось, телефонный разговор Трампа с Родригес состоялся ранее на этой неделе.

