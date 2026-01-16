Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Каракас имеет право выстраивать отношения со всеми странами мира, включая Россию, Китай и США, заявила временный президент Венесуэлы Делси Родригес.

"У Венесуэлы есть право на отношения с Китаем, Россией, Кубой, Ираном (...), также с США", - сказала она в пятницу, выступая в парламенте в Каракасе, ее цитируют латиноамериканские СМИ.

Родригес добавила, что ее страна должна иметь возможность развивать отношения с любой страной мира, если эти контакты будут уважительными и не поставят под угрозу венесуэльскую независимость.