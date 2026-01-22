Президент Венесуэлы назначила руководителей ряда территориальных командований армии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес сменила около десяти представителей высшего командования вооруженными силами, сообщает EFE.

Агентство цитирует главу оперативного стратегического командования Венесуэлы, генерала Доминго Эрнандеса Лареса, который сообщил, что обновления затронули руководство территориальными командованиями ряда регионов страны - на границе с Колумбией, на западе и северо-востоке Венесуэлы, а также морским территориальным командованием на восточном и западном побережье страны.

Территориальные командования формируют Комплексную зону обороны Венесуэлы, они координируют действия вооруженных сил и гражданского ополчения.

Ранее в январе Родригес сменила главу президентской службы безопасности, а также нескольких министров.

Родригес приняла функции временного президента Венесуэлы после того, как 3 января вооруженные силы США провели операцию по захвату президента Николаса Мадуро.