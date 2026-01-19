В России потребности по трансплантации печени и сердца удовлетворены на две трети

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Национальные потребности по трансплантации печени и сердца в России удовлетворены на две трети; остаются сложности с пересадкой почки взрослым из-за постоянно растущего числа нуждающихся пациентов, а также из-за противопоказаний, сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Сергей Готье.

"На две трети (удовлетворены национальные потребности по трансплантации печени - ИФ). По сердцу - тоже на две трети. Хорошо бы за 1 тысячу сердец выйти, и я думаю, это будет в ближайшее время", - сказал он.

"По почке - вопрос сложный, и скорее всего, мы никогда не придем к полному удовлетворению почечных пациентов, ожидающих трансплантацию, потому что это невозможно", - отметил Готье.

По его словам, ежегодно с увеличением продолжительности жизни на заместительной почечной терапии оказывается все больше пациентов. "Мы можем помочь только тем, у которых нет противопоказаний. Это примерно треть, это 15 тысяч (пациентов). Я не думаю, что мы в ближайшее время справимся с этим огромным потоком", - добавил он.

Он отметил, что качество заместительной почечной терапии должно обеспечить возможность длительного ожидания донорского органа. "Это не касается детей, с детьми мы справились, тут вопросов нет, а взрослых - их достаточно много. Примерно 60 тысяч (пациентов) в России находятся на диализе", - сообщил Готье.

Помимо этого, эксперт сообщил, что национальная потребность в лечении детей с помощью трансплантации печени полностью закрыта для России.