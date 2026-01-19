Правкомиссия одобрила проект о применении биометрии для прохода в здания

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, упрощающий использование биометрии в системах управления доступом в здания, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который упрощает использование биометрических технологий для прохода в здания. Такие решения можно будет активнее применять для безопасного доступа в государственные учреждения, корпорации и учебные заведения", - сказал Григоренко, слова которого передал аппарат вице-премьера.

По словам Григоренко, речь идет о биометрических системах управления доступом, которые позволяют входить в здание без пластиковых пропусков или удостоверений. Вице-премьер отметил, что такие системы уже работают во многих госорганах и компаниях. Однако для части организаций, включая объекты критической инфраструктуры, при каждом проходе сотрудника требуется прямое обращение к Единой биометрической системе (ЕБС).

"Новый законопроект предлагает упростить этот механизм. Инициатива позволит организациям отдельных категорий, включая госучреждения, использовать аккредитованные биометрические системы. Они будут связаны с ЕБС, но проверка личности будет происходить прямо на месте - без постоянных запросов к государственной базе. То есть, человек сможет пройти в здание по биометрии так же быстро, как сейчас проходит по пропуску, а в ряде случаев даже быстрее", - рассказал Григоренко.

При этом, подчеркнул он, использование биометрии остается добровольным: в любой момент гражданин сможет использовать альтернативные способы прохода - например, обычный пропуск или удостоверение.

"Решение призвано повысить уровень безопасности. Биометрия позволяет точнее идентифицировать посетителей и сотрудников, а значит - снизить риск несанкционированного доступа. Это особенно важно для школ и других объектов с повышенными требованиями к пропускному режиму", - заключил вице-премьер.