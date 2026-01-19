Поиск

Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

Об этом заявил Песков

Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, Москва его изучает и надеется на контакты с американцами для прояснения деталей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, приглашали ли российскую сторону войти в состав этого Совета, и есть ли контакты с США по этой теме.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, объявил в субботу Белый дом.

Дмитрий Песков Владимир Путин США сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

 Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

"Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

 "Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

 Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

Российские военные уничтожили за ночь 92 дрона ВСУ

Работу новокузнецкого роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

 Работу новокузнецкого роддома, где умерли девять младенцев, приостановили на 90 суток

Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю

 Стабильное автобусное сообщение в столице Камчатки не могут наладить уже неделю
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8179 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });