Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

Об этом заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, Москва его изучает и надеется на контакты с американцами для прояснения деталей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, приглашали ли российскую сторону войти в состав этого Совета, и есть ли контакты с США по этой теме.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, объявил в субботу Белый дом.