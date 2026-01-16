Поиск

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован.

"Для меня большая честь объявить, что Совет мира сформирован. Состав членов Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо и где-либо созданный", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

В миреХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрацииХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрацииЧитать подробнее

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп может предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и лидерам ряда других союзных стран места в Совете мира, который будет управлять сектором Газа.

Согласно публикации, ожидается, что в ближайшие дни в совет войдут лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

Вторая фаза касается послевоенного управления Газой и создания необходимых для этого механизмов.

В ноябре прошлого года СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 января 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп Газа Вашингтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

 Войска НАТО намерены присутствовать в Гренландии на постоянной основе

Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

 Путин заявил о готовности России к борьбе с угрозами в мире вместе с партнерами

Maersk возобновляет движение судов по Красному морю и Суэцкому каналу
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2501 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });