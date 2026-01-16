Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован.

"Для меня большая честь объявить, что Совет мира сформирован. Состав членов Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо и где-либо созданный", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп может предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и лидерам ряда других союзных стран места в Совете мира, который будет управлять сектором Газа.

Согласно публикации, ожидается, что в ближайшие дни в совет войдут лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

Вторая фаза касается послевоенного управления Газой и создания необходимых для этого механизмов.

В ноябре прошлого года СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.