Парламентские слушания о развитии ИИ пройдут в Госдуме 9 апреля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Парламентские слушания о развитии технологий искусственного интеллекта в России планируется провести в Госдуме 9 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в палате после заседания Совета Думы..

По его словам, в оргкомитет по подготовке слушаний вошли более 30 депутатов разных фракций; в их числе заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Владислав Даванков, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, председатели ряда других профильным комитетов - Александр Демин, Алексей Диденко, Владимир Иванов, Сергей Кабышев, Яна Лантратова, Ярослав Нилов, Нина Останина, Ирина Белых, Артем Метелев.