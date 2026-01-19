Фракция "Единой России" 26 января встретится с Мишустиным в преддверии его отчета в Госдуме

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Думская фракция "Единой России" 26 января встретится с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в рамках подготовки к отчету правительства, сообщили в пресс-службе фракции со ссылкой на ее руководителя Владимира Васильева.

"Встреча фракции с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным запланирована на 26 января 2026 года", - цитирует пресс-служба Васильева в понедельник.

Там отметили, что "Единая Россия" будет первой политической фракцией Госдумы, которая встретится с Мишустиным в рамках подготовки к отчету правительства.

Как сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, "отчет правительства РФ состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже". Традиционно фракции проводят встречи с главой правительства перед отчетом.