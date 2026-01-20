В "Южной" группировке сообщили о поражении 63 пунктов дислокации и блиндажей ВСУ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Подразделения войск беспилотных систем нанесли удары по украинским позициям на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил во вторник представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

"Уничтожены восемь антенн связи, 11 наземных робототехнических комплексов, два терминала Starlink. Поражены 24 пункта временной дислокации, а также 39 блиндажей с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

По его словам, "Южной" группировкой в течение суток сбиты 18 украинских беспилотников.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами группировки "Запад" уничтожены девять украинских беспилотников самолетного типа и 50 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его информации, подразделениями группировки за сутки уничтожены 33 пункта управления беспилотной авиацией и станция спутниковой связи Starlink ВСУ.

Представитель группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил об уничтожении за сутки 15 пунктов управления беспилотной авиацией и семи дронов ВСУ.