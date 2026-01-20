Поиск

В Москве ждут выполнения обещания США освободить двух россиян с танкера Marinera

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что США выполнят обещание по освобождению двух россиян из состава экипажа танкера Marinera, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сразу же, как только узнали о том, что этот танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан, их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, "нас заверили, по сути в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне".

В РоссииМИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера MarineraМИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера MarineraЧитать подробнее

"Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется. Мы ожидаем, что наши американские коллеги выполнят свое обещание, которое нам было передано", - заявил министр.

По словам главы МИД РФ, "вообще эта история с захватом танкеров в нарушение норм международного права в открытом море по подозрениям, которые не вписываются в перечень критериев для задержания судов, критериев, которые содержатся в международной конвенции по морскому праву, конечно, вызывает озабоченность".

"Это тоже пример тех действий, которые подвергают испытанию международное право", - добавил Лавров.

Он отметил, что "мы не говорим о том, что те нормы, которые в конвенции по морскому праву 1982 года, вечны".

"Конечно, жизнь изменилась, прошло 50 с лишним лет почти. Но если это так, то нужно садиться и договариваться о том, как вести себя в открытом море, как вести себя в специальных экономических зонах. Мы к этому готовы, и надеюсь, что будет осознание того, что это просто необходимо", - заявил Лавров.

МИД России 8 января выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января "незаконной силовой акцией" против танкера Marinera, получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. При этом МИД РФ потребовал от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".

МИД РФ Сергей Лавров США Marinera
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть Крыма осталась без света из-за перегрузки электросетей

Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

 Рособрнадзор объявил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских дрона

Более 5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ выросла в 1,5 раза

Что произошло за день: понедельник, 19 января

В ДНР 650 тыс. жителей остаются без электричества из-за ударов по энергосистеме

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

 Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РФ проясняет детали предложения о Совете мира по Газе, в том числе по внесению $1 млрд за место в структуре
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });