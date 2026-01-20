В Москве ждут выполнения обещания США освободить двух россиян с танкера Marinera

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что США выполнят обещание по освобождению двух россиян из состава экипажа танкера Marinera, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сразу же, как только узнали о том, что этот танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было освободить наших граждан, их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, "нас заверили, по сути в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне".

"Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется. Мы ожидаем, что наши американские коллеги выполнят свое обещание, которое нам было передано", - заявил министр.

По словам главы МИД РФ, "вообще эта история с захватом танкеров в нарушение норм международного права в открытом море по подозрениям, которые не вписываются в перечень критериев для задержания судов, критериев, которые содержатся в международной конвенции по морскому праву, конечно, вызывает озабоченность".

"Это тоже пример тех действий, которые подвергают испытанию международное право", - добавил Лавров.

Он отметил, что "мы не говорим о том, что те нормы, которые в конвенции по морскому праву 1982 года, вечны".

"Конечно, жизнь изменилась, прошло 50 с лишним лет почти. Но если это так, то нужно садиться и договариваться о том, как вести себя в открытом море, как вести себя в специальных экономических зонах. Мы к этому готовы, и надеюсь, что будет осознание того, что это просто необходимо", - заявил Лавров.

МИД России 8 января выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января "незаконной силовой акцией" против танкера Marinera, получившего 24 декабря временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. При этом МИД РФ потребовал от США "обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину".