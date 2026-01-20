Сербия ждет от OFAC лицензии на продолжение работы NIS

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич ожидает положительного решения от OFAC Минфина США относительно выдачи лицензии на продолжение работы нефтяной компании NIS после того, как было объявлено о достижении договоренности по продаже "Газпром нефтью" контрольного пакета акций предприятия.

Как передает сербское агентство Tanjug, Вучич заявил журналистам в Давосе, что ответ OFAC ожидается в течение ближайших трех дней (23 января истекает очередная лицензия) и отметил, что не видит причин, по которым лицензия на эксплуатацию не должна быть продлена. По его мнению, достигнутого предварительного соглашения между "Газпром нефтью" и венгерской MOL о продаже 56,15% достаточно, чтобы американцы уступили.

"Когда я разговаривал с ними ранее, они сказали, что необходимо прислать эти предварительные соглашения (основные элементы будущего договора). Все основные элементы контракта содержатся в них. Все, о чем они нас спрашивали относительно различных вариантов, о которых я не буду говорить, мы до конца выполнили, сделали все, как было запрошено. Я не вижу препятствий на пути продления лицензии на эксплуатацию до окончательного заключения контракта. Мы ожидаем ответа сегодня, завтра, к четвергу, к пятнице. Сегодня, завтра или послезавтра", - сказал Вучич.

NIS направила запрос в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с просьбой разрешить продолжить работу, пока ведутся переговоры о продаже компании венгерской MOL, сообщало Tanjug со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравку Джедович Ханданович.

НПЗ NIS в Панчево, остановленный в декабре 2025 года из-за прекращения поставок нефти, вызванного санкциями США, на минувшей неделе начал пусконаладку и 27 января поставит потребителям Сербии первую партию топлива. Учитывая объемы импорта нефти, а также с учетом нефтедобычи на сербских месторождениях, предполагается, что НПЗ в Панчево сможет проработать до конца февраля.

Венгерская MOL 19 января сообщила, что договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% сербской NIS. Она может в дальнейшем продать ADNOC миноритарный пакет NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Для завершения сделки требуется одобрение OFAC США, а также государственных и региональных органов власти самой республики. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

Сейчас основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии контролируют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS как "дочка" "Газпром нефти" была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.