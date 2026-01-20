Поиск

Россия контактировала с Ираном и Израилем по вопросу об отказе от угроз нападения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия поддерживает контакты с Ираном и Израилем, содействует достижению пониманий об отказе от угроз нападения этих стран друг на друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем контакты, как вы знаете, и с Исламской республикой Иран, и с руководством Израиля, и с ливанскими друзьями", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "мы никогда не пытаемся афишировать то, что мы делаем".

"Ваш вопрос, наверное, связан прежде всего с тем, что была утечка информации о том, что в контактах между Москвой, Тегераном и Тель-Авивом в последние месяцы прошлого года обсуждались какие-то понимания о том, чтобы не угрожать нападением друг на друга, чтобы Иран не угрожал Израилю, Израиль не угрожал Ирану", - заявил глава МИД РФ.

"Раз это утекло в средства массовой информации, просто скажу, что такие контакты были по инициативе наших собеседников - и израильских, и иранских. И мы всегда, когда к нам обращаются за помощью, готовы свои добрые услуги применить. Мы никогда эти добрые услуги не навязываем. Когда мы нужны, мы всегда откликаемся", - заявил Лавров.

