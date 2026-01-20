Премьер-министр Гренландии не может полностью исключить нападение США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американские военные вряд ли нападут на Гренландию, но исключать полностью такой сценарий нельзя, заявил гренландский премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен. Об этом пишет The Guardian.

"Использование военной силы не является вероятным сценарием, но нельзя этого исключать полностью: другая сторона дала это четко понять", - сказал он и добавил, что с учетом этого Гренландия "должна быть готова ко всем возможным вариантам".

Он также отметил, что острову понадобится наращивание военного присутствия из-за возросшей напряженности в Арктике.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии находится космическая база США "Питуффик".

Гренландия - самоуправляемая территория Дании.