В РСТ опасаются снижения турпотока из РФ в Абхазию из-за изменения правил въезда

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Невозможность путешествовать с детьми по свидетельствам о рождении может привести к снижению спроса среди российских туристов на отдых в Абхазии, куда едут в основном семьями, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В 2025 году доля туров в Абхазию от общего объема бронирований составила у нас в компании 24%, а Белоруссии - всего 4,5%. Среди тех, кто едет в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляет 35%. Прогнозируем, что треть от этого количества может отказаться от поездки после введения новых требований", - сказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

По ее словам, туристы часто планируют поездку в короткие сроки, почти спонтанно, и Абхазия у них очень популярна.

"Они могут отказаться от поездки, потому что не успеют оформить документы", - пояснила Булах.

В то же время, по ее словам, пока бронирования на лето идут стабильно, на уровне прошлого года.

Как отметили в РСТ, Абхазия - это не только массовое пляжное направление, но и самое популярное направление для поездок родителей с детьми, и такое нововведение больше всего скажется на турпотоке в республику.

"Возможно, потерю турпотока мы ощутим ближе к сезону, так как от поездки откажутся те, кто никогда не рассматривал Абхазию как зарубежное направление и не оформлял для путешествия загранпаспорт", - уточнила Булах.

Она добавила, что туроператоры предупреждают туристов о запрете на выезд детей по свидетельству о рождении.

С 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет из России в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию разрешен только по загранпаспортам. Это означает, что туристы уже не смогут отправиться на отдых с детьми по свидетельствам о рождении и должны будут оформлять для них загранпаспорта. Россияне старше 14 лет могут продолжать ездить за рубеж по внутренним или загранпаспортам.

Абхазия входит в топ-10 самых популярных направлений отдыха у россиян. По последним данным властей республики, турпоток из России в Абхазию в 2025 году составил 1,6 млн человек, что на 20% больше, чем в 2024 году.

