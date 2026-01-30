Поиск

Захарова посоветовала родителям вовремя оформлять загранпаспорта детям до 14 лет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский МИД призывает российских граждан и туроператоров учитывать новые правила, которые с 20 января 2026 года применяются к гражданам в возрасте до 14 лет при выезде в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Конечно, мы призываем наших граждан, туристических операторов, людей, которые связаны с предоставлением соответствующих услуг, учитывать эту информацию при оказании этих услуг, при реализации поездок граждан за рубеж. И, конечно, мы призываем самих граждан учитывать ее при планировании поездок в упомянутые страны и своевременно оформлять детям загранпаспорта", - сказала она.

Она напомнила, что с 20 января "свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России в возрасте до 14 лет имеют право осуществлять выезд в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию". "Что касается въезда в Россию по данному документу - после 20 января 2026 года оно сохраняется только у тех детей, которые выехали по свидетельству о рождении до этой даты", - уточнила Захарова.

"Международные договоренности России с указанными странами, предусматривающие возможность въезда, пребывания и выезда с их территории российских детей в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении, пока продолжают действовать, - сказала представитель МИД. - Вместе с тем ведется работа по исключения свидетельства о рождении из числа проездных документов наших граждан, российских граждан, предусмотренных соответствующими соглашениями с иностранными государствами".

МИД Мария Захарова
