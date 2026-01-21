Аномально холодная погода прогнозируется в регионах России в ближайшие дни

Аномальное тепло до оттепели будет на Чукотке - на 20-25 градусов выше нормы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Температура значительно ниже нормы прогнозируется в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного федеральных округов, а также Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, минимальные значения в регионах азиатской части страны будут ниже минус 40 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Восточно-Сибирский антициклон приводит к тому, что до конца недели и в начале следующей недели очень холодная погода в разное время будет над азиатской частью страны и в южной половине европейской территории. Везде температуры будут отклоняться от нормы на двузначные величины", - сказал Вильфанд.

Так, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в период с 21 по 23 января в Архангельской области прогнозируется температура на 10 градусов ниже нормы с минимальными значениями до минус 29 - минус 30 градусов. Наиболее холодная погода в СЗФО будет в Коми, где в период с 21 по 24 января прогнозируется температура на 8-14 градусов ниже нормы с минимальными значениями до минус 33 - минус 35 градусов. В Ленинградской области до конца недели прогнозируется температура на 7-9 градусов ниже нормы, ночная температура будет около минус 20 градусов.

В центре европейской части России в ближайшие дни температура будет на 8-14 градусов ниже нормы, минимальные значения от минус 20 до минус 27 градусов, а в Костромской области - до минус 31.

"И даже на юге Центрального федерального округа температура минус 20 - минус 27 градусов. а в Тамбовской и Рязанской областях - до минус 29 градусов в период с 23 по 25 января", - уточнил Вильфанд.

Холодная погода в ближайшие дни прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа: "на Волге температура на 13-18 градусов ниже нормы".

В северной половине Приволжского федерального округа, по данным Вильфанда, будут очень сильные морозы - от минус 27 до минус 35. "И на юге совсем не жарко: 23-25 января на 12-18 градусов температура ниже нормы, а Башкортостане с 21 января на 8 градусов ниже нормы. В Саратовской, Пензенской, Самарской областях с 23 января температура минус 27 - минус 35 градусов", - добавил он.

Кроме того, "очень холодная погода", как уточнил Вильфанд, будет в регионах Южного федерального округа. За исключением Краснодарского края и Адыгеи, в период с 23 по 25 января прогнозируется температура на 5-11 градусов ниже нормы с минимальными значениями от минус 11 до минус 19 градусов, а в Волгоградской области - до минус 26 градусов. В Краснодарском крае температура будет на 5-6 градусов ниже нормы, минимальные значения - минус 10 - минус 12 градусов.

"На Урале, и на юге, и на севере, везде холодно. Даже на юге, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, температура на 10-19 градусов ниже нормы с 22 января - от минус 32 до минус 40", - сказал Вильфанд.

В Сибири - в Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях, в центре и на юге Красноярского края - со среды и до конца недели температура будет на 7-14 градусов ниже нормы, а на юге Красноярского края "даже на 17 градусов ниже нормы". "И температура везде ниже 40 градусов - минус 42 - минус 46", - сообщил Вильфанд.

На Дальнем Востоке очень холодно будет в Бурятии в Забайкалье. Как уточнил Вильфанд, 21 и 22 января там прогнозируется температура в диапазоне минус 37 - минус 42 градуса.

При этом очень теплая погода из-за заброса теплого тихоокеанского воздуха будет на Чукотке, где температура ожидается выше нормы на 20-25 градусов. Температура будет подниматься до оттепельных значений, а в районе Колымского края - до минус 15 - минус 18 градусов, что является "невероятным теплом" для этого района.