Поиск

Аномально холодная погода прогнозируется в регионах России в ближайшие дни

Аномальное тепло до оттепели будет на Чукотке - на 20-25 градусов выше нормы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Температура значительно ниже нормы прогнозируется в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного федеральных округов, а также Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, минимальные значения в регионах азиатской части страны будут ниже минус 40 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Восточно-Сибирский антициклон приводит к тому, что до конца недели и в начале следующей недели очень холодная погода в разное время будет над азиатской частью страны и в южной половине европейской территории. Везде температуры будут отклоняться от нормы на двузначные величины", - сказал Вильфанд.

Так, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в период с 21 по 23 января в Архангельской области прогнозируется температура на 10 градусов ниже нормы с минимальными значениями до минус 29 - минус 30 градусов. Наиболее холодная погода в СЗФО будет в Коми, где в период с 21 по 24 января прогнозируется температура на 8-14 градусов ниже нормы с минимальными значениями до минус 33 - минус 35 градусов. В Ленинградской области до конца недели прогнозируется температура на 7-9 градусов ниже нормы, ночная температура будет около минус 20 градусов.

В центре европейской части России в ближайшие дни температура будет на 8-14 градусов ниже нормы, минимальные значения от минус 20 до минус 27 градусов, а в Костромской области - до минус 31.

"И даже на юге Центрального федерального округа температура минус 20 - минус 27 градусов. а в Тамбовской и Рязанской областях - до минус 29 градусов в период с 23 по 25 января", - уточнил Вильфанд.

Холодная погода в ближайшие дни прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа: "на Волге температура на 13-18 градусов ниже нормы".

В северной половине Приволжского федерального округа, по данным Вильфанда, будут очень сильные морозы - от минус 27 до минус 35. "И на юге совсем не жарко: 23-25 января на 12-18 градусов температура ниже нормы, а Башкортостане с 21 января на 8 градусов ниже нормы. В Саратовской, Пензенской, Самарской областях с 23 января температура минус 27 - минус 35 градусов", - добавил он.

Кроме того, "очень холодная погода", как уточнил Вильфанд, будет в регионах Южного федерального округа. За исключением Краснодарского края и Адыгеи, в период с 23 по 25 января прогнозируется температура на 5-11 градусов ниже нормы с минимальными значениями от минус 11 до минус 19 градусов, а в Волгоградской области - до минус 26 градусов. В Краснодарском крае температура будет на 5-6 градусов ниже нормы, минимальные значения - минус 10 - минус 12 градусов.

"На Урале, и на юге, и на севере, везде холодно. Даже на юге, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, температура на 10-19 градусов ниже нормы с 22 января - от минус 32 до минус 40", - сказал Вильфанд.

В Сибири - в Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях, в центре и на юге Красноярского края - со среды и до конца недели температура будет на 7-14 градусов ниже нормы, а на юге Красноярского края "даже на 17 градусов ниже нормы". "И температура везде ниже 40 градусов - минус 42 - минус 46", - сообщил Вильфанд.

На Дальнем Востоке очень холодно будет в Бурятии в Забайкалье. Как уточнил Вильфанд, 21 и 22 января там прогнозируется температура в диапазоне минус 37 - минус 42 градуса.

При этом очень теплая погода из-за заброса теплого тихоокеанского воздуха будет на Чукотке, где температура ожидается выше нормы на 20-25 градусов. Температура будет подниматься до оттепельных значений, а в районе Колымского края - до минус 15 - минус 18 градусов, что является "невероятным теплом" для этого района.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Атака беспилотников на Кубань и Адыгею в ночь на 21 января. Главное

Обломки БПЛА с боевой частью упали рядом с многоквартирным домом на Кубани

Возгорание произошло на территории Афипского НПЗ после падения обломков БПЛА

Восемь человек пострадали в результате атаке БПЛА в Адыгее

Многоквартирный дом горит в Тахтамукайском районе Адыгеи после прилета БПЛА

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Объекты энергетики повреждены после обстрела в Белгородской области

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Что произошло за день: вторник, 20 января

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });