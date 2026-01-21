Кремль в курсе проблем с налогами у владельца пекарни "Машенька"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - На совещании президента с членами правительства 21 января будут обсуждаться в том числе проблемы, возникшие у малого бизнеса при изменении налогового законодательства, озвученные владельцем пекарни "Машенька" на прямой линии с Владимиром Путиным в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совещание пройдет в начале второй половины дня в формате видеоконференции, на нем обсудят вопросы, звучавшие на прямой линии, подтвердил он.

Ему задали вопрос о ситуации вокруг подмосковной пекарни "Машенька", владелец которой Денис Максимов в декабре сообщил Путину о проблемах, возникших при переходе с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В январе Максимов заявил "Газете.ру", что пекарня до конца весны, скорее всего, закроется, не выдержав нагрузки, а контакты с чиновниками разного уровня проблему не решают.

"Знаю, что с предприятием "Машенька" подмосковные власти в контакте, там конкретно по этому случаю контакты есть, но то, что да, действительно есть системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались, это очевидно, и да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься", - сказал Песков.