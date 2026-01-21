Поиск

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова
Ахмаджон Курбонов во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал Игорь Кириллов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Ахмаджона Курбонова (исполнитель теракта - ИФ) виновным, назначить ему наказание в виде пожизненного заключения",- огласил решение судья.

Другой фигурант дела Батухан Точиев приговорен к 22 годам заключения.

Рамазану Падиеву и Роберту Сафаряну суд назначил 18 лет и 25 лет заключения соответственно.

В РоссииЗавершено расследование убийства генерала КирилловаЗавершено расследование убийства генерала КирилловаЧитать подробнее

Также назначены штрафы в размере 1 млн рублей Курбонову, 700 тыс. рублей Сафаряну и по 200 тысяч рублей другим фигурантам дела.

Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Как заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в декабре 2024 года осуждённые совершили террористический акт в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, а собственникам 27 квартир и 13 автомобилей был причинен имущественный вред.

"Преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову", - сказала Петренко.

Курбонов, по данным следствия, осуществил сборку взрывного устройства, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома Кириллова. "Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов под контролем организаторов преступления дистанционно привел СВУ в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее приисканной и оплаченной для него Точиевым и Падиевым", - сказала Петренко.

Она добавила, что расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается.

Хроника 17 декабря 2024 года – 21 января 2026 года Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова
Игорь Кириллов РХБЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

 Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Дума приняла в I чтении проект об увеличении штрафов по трем десяткам экономических преступлений

Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января

Кремль подтвердил планируемую встречу Путина и Уиткоффа

МЧС направит на Камчатку еще семь снегоуборочных машин

 МЧС направит на Камчатку еще семь снегоуборочных машин

В ДНР восстановили электроснабжение после атак ВСУ

Часть административного здания обрушилась в Новосибирске

Прокуратура обжаловала частичное обращение в доход государства имущества Тимура Иванова

Путин встретится с президентом Палестины Аббасом в Москве в четверг

Напавший с ножом на сотрудников техникума в Архангельске получил 13 лет
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });