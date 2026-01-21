Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Ахмаджон Курбонов во время оглашения приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал Игорь Кириллов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Ахмаджона Курбонова (исполнитель теракта - ИФ) виновным, назначить ему наказание в виде пожизненного заключения",- огласил решение судья.

Другой фигурант дела Батухан Точиев приговорен к 22 годам заключения.

Рамазану Падиеву и Роберту Сафаряну суд назначил 18 лет и 25 лет заключения соответственно.

Также назначены штрафы в размере 1 млн рублей Курбонову, 700 тыс. рублей Сафаряну и по 200 тысяч рублей другим фигурантам дела.

Они признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Как заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в декабре 2024 года осуждённые совершили террористический акт в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, а собственникам 27 квартир и 13 автомобилей был причинен имущественный вред.

"Преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову", - сказала Петренко.

Курбонов, по данным следствия, осуществил сборку взрывного устройства, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, который разместил возле подъезда дома Кириллова. "Дождавшись выхода Кириллова на улицу, Курбонов под контролем организаторов преступления дистанционно привел СВУ в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее приисканной и оплаченной для него Точиевым и Падиевым", - сказала Петренко.

Она добавила, что расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается.