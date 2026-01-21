Поиск

Российский эксперт считает неизбежной военную операцию США против Ирана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что президент США Дональд Трамп однозначно намерен провести военную операцию против Ирана.

"Вопрос о нанесении ударов по Ирану для Трампа, по всей видимости, решен. При этом последние американо-израильские консультации показывают, что между союзниками есть определенные разногласия", - заявил Васильев "Интерфаксу" в среду.

В миреWSJ узнала, что Трамп не отказался от возможности применить военную силу против ИранаЧитать подробнее

"Суть этих разногласий, по всей видимости состоит в том, что Трамп склоняется к проведению силовой операции по "венесуэльскому" варианту. Основной упор американцы, скорее всего, хотят сделать на "нейтрализации" иранского руководства. Что касается Израиля, то занимаемую там позицию обычно называют "ястребиной". Главное направление удара, с точки зрения израильтян, нацелено на не только на полное уничтожение иранской ядерной и ракетных программ, но и на полную смену режима", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, израильский вариант предусматривает полномасштабную войну, в которой администрация Трампа не заинтересована, отмечает американист.

"Президент Трамп именно такого варианта развития событий явно хотел бы избежать", - сказал Васильев.

Что касается дискуссии внутри американской администрации, то имеющиеся разногласия, носят преимущественно тактический характер, считает эксперт.

В миреИран пригрозил США "сокрушительным ответом" на военные действия против иранских властейЧитать подробнее

"Разногласия в том, должен ли это быть удар вполсилы, как это было 13 июня прошлого года, когда иранской ядерной программе, возможно, был нанесен не очень серьезный ущерб, или, все-таки, удар посильнее", - отмечает аналитик.

Иранская темам важна для Трампа с учетом внутренней политической ситуации в США, в частности, промежуточных выборов в наступившем году, считает американист.

"Трамп намерен разделаться с Ираном по многим внутриполитическим соображениям. Важную роль играет позиция произраильского лобби в Соединенных Штатах, и Трамп очень хочет это лобби, являющееся одним из доноров Демократической партии, перетянуть на сторону республиканцев", - сказал Васильев.

Владимир Васильев Дональд Трамп США Иран
