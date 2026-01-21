Поиск

WSJ узнала, что Трамп не отказался от возможности применить военную силу против Ирана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не отказался от возможности задействовать военную силу в отношении Ирана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Чиновники США заявили, что Трамп, отказавшись от ударов по Ирану на прошлой неделе, все так же давит на своих советников для реализации того, что президент называет "судьбоносными" военными вариантами (...) по словам официальных лиц, Трамп неоднократно использовал слово "судьбоносный", когда говорил о влиянии, которые удары США должны оказать на Иран", - информирует WSJ.

Из-за риторики президента, отмечает издание, его советники внесли изменения в предлагаемую Трампу подборку мер, в том числе предусматривающие свержение властей Ирана. Также предлагаются и менее масштабные варианты, вроде ударов по объектам Корпуса стражей Исламской революции.

Однако, уточнили собеседники газеты, Трамп еще не принял решение об операции против Ирана и неясно, на каком плане он в итоге остановится.

Тем временем, по данным издания, в минувшее воскресенье в Иорданию прибыли истребители F-15E. Из Южно-Китайского моря в сторону Персидского залива движется авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. По словам официальных лиц США, для защиты от возможных иранских контратак в ближневосточный регион перебросят дополнительные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы Patriot и ПРО THAAD.

На прошлой неделе WSJ со ссылкой на источники передавало, что Трамп 13 января распорядился, чтобы Пентагон начал готовиться атаковать Иран, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. В частности, советники разъяснили Трампу, что сейчас США не располагают в ближневосточном регионе достаточными военными ресурсами, которые позволили бы вести масштабную планомерную атаку на Иран, и одновременно защитили бы американские войска и союзников США на Ближнем Востоке. В итоге в среду Трамп заявил журналистам, что "убийства в Иране прекратились, что больше нет планов осуществлять казни".

