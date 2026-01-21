Минтранс уверен в "счастливой судьбе" аэропорта "Домодедово" после смены владельца

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Находящийся с недавних пор в госсобственности аэропорт "Домодедово" обязательно получит нового владельца, после чего его ждет "счастливая судьба", считает глава Минтранса Андрей Никитин.

"Конечно (инвесторы найдутся - ИФ). Мы переживаем за аэропорт и уверены, что его судьба будет счастливой", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На 20 января был назначен аукцион по продаже 100% долей в группе компаний, управляющих аэропортом "Домодедово": стартовая цена составляла 132,3 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей. Аукцион признали не состоявшимся. На торги подал единственную заявку индивидуальный предприниматель Евгений Богатый. Она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы.

Сразу после объявления итогов АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) объявило о готовности претендовать на "Домодедово" в случае, если государство будет проводить торги в формате голландского аукциона - при котором цена актива опускается со стартовой до момента, когда кто-то из участников соглашается заплатить соответствующую сумму. "Домодедово" имеет задолженность по кредитам более 75 млрд рублей, а текущая финансовая деятельность не позволяет аэропорту "своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства", отмечалось в заявлении МАШ со ссылкой на гендиректора Михаила Василенко. Кроме того, в отчетности по МСФО за 2023 год у группы зафиксирован убыток в 6,8 млрд рублей, а все последующие годы пассажиропоток аэропорта уменьшался, отмечал Василенко.

Банк ПСБ, организатор продажи "Домодедово", 21 января объявил, что актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона. Он состоится 29 января, прием заявок будет открыт 22 января. По требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива (132,3 млрд рублей - ИФ) с понижением до 50% от начальной цены, уточнялось в сообщении банка. Шаг понижения - 10% от начальной цены. В случае если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.

Никитин, отвечая на вопрос журналистов, не считает ли он стартовую цену завышенной, заявил, что ее определила "независимая оценочная организация". "Позиция Минтранса была в том, чтобы аукцион был проведен максимально прозрачно. Государство предлагает, а потенциальные покупатели могут согласиться или не согласиться", - сказал он. На вопрос, состоится ли, по его мнению, новый аукцион, министр сказал: "Я не могу за бизнес говорить, какие решения они будут принимать, но в конечном счете все будет хорошо".