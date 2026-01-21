Курских школьников научат управлять дронами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в школах региона скоро введут уроки по сборке и управлению дронами.

"Теперь в школах будут учить собирать и управлять дронами. Новую дисциплину по поручению правительства России включат в программу уроков по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Введем такие уроки в школах Курской области в самое ближайшее время. В первую очередь привлечем к этой работе наших специалистов из бригады "БАРС-Курск" и военнослужащих группировки "Север"", - написал он в Telegram.

Хинштейн назвал Курскую область центром профессионального управления беспилотниками, их сборки и разработки новых моделей, поэтому, по его словам, передавать знания школьникам будут специалисты, имеющие практический опыт.

"Беспилотные летательные аппараты применяются не только в боевых действиях, но и на гражданке. И те ребята, которые успешно освоят программу, по сути получат одну из самых востребованных и хорошо оплачиваемых профессий", - добавил он.