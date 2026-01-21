Проект по отпуску лекарств через "Почту России" планируют принять до конца января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Законопроект по реализации лекарственных препаратов через "Почту России" внесен на рассмотрение в правительство и будет принят до конца января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По "Почте России", думаю, что до конца января этот вопрос уже будет у нас решен, потому что документ всеми согласован, внесен в правительство", - сказал Мурашко в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Мурашко сообщил, что реализацию лекарственных препаратов через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта, планируют запустить в 2026 году.