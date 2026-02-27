Правовые основания для отпуска лекарств через "Почту России" должны быть готовы к марту

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта внести изменения в нормативные правовые акты, чтобы стало можно отпускать зарегистрированные в России лекарств через отделения "Почты России".

Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных после совещания с членами правительства 21 января.

"Обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества "Почта России"", - сказано в поручении.