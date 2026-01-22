Поиск

Движение поездов в Богородицком районе Тульской области восстановлено

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Движение поездов в Богородицком районе Тульской области восстановили после произошедшего накануне схода вагонов, сообщает в четверг региональный МЧС.

"Движение поездов в Богородицком районе восстановлено. Движение по двум путям запущено по штатной схеме, аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекался 41 человек и 10 единиц техники.

Ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что шесть пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая - Елец и Елец - Ожерелье в Тульской области, могут быть задержаны из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Жданка - Товарково.

