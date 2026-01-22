В большинстве регионах УрФО продолжают отменять занятия в школах из-за мороза

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В регионах Уральского федерального округа продолжают отменять занятия в школах из-за морозов.

В школах Челябинска в четверг 22 января не учатся дети с 1-го по 11-й классы, первой и второй смены, сообщает ЕДДС областного центра со ссылкой на городской комитет по делам образования.

Во всех городах Тюменской области отменены занятия первой смены.

По данным мэрии Тюмени, в городе отменены уроки для школьников с 1-го по 9-й классы, 21 января не учились только начальные классы.

В Тобольске не учатся все школьники, похолодало до минус 37 градусов, сообщила администрация муниципалитета.

В Ишиме (минус 34, ветер 1 м/с), Ялуторовске (минус 32, ветер 2 м/с) и Заводоуковске отменены уроки для учащихся 1-9 классов, сообщили мэрии городов.

Во всех городах Ханты-Мансийского автономного округа отменили уроки для всех учеников первой смены. Столбики термометра утром показывали температуру воздуха минус 38-40 градусов, сообщается на едином официальном сайте госорганов региона.

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за 33-градусного мороза рекомендовано не посещать школу младшеклассникам первой смены, сообщает мэрия.

Администрация Кургана сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха 22 января отменены все занятия в школах города обеих смен. Уроки проводятся с применением дистанционных технологий.

В Шадринске учащимся 1-8 классов первой смены рекомендовано не посещать школу, сообщает мэрия.

В мэрии Екатеринбурга "Интерфаксу" сказали, что школы города сами решают, уходить на дистант в морозные дни или нет.