Поиск

В большинстве регионах УрФО продолжают отменять занятия в школах из-за мороза

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В регионах Уральского федерального округа продолжают отменять занятия в школах из-за морозов.

В школах Челябинска в четверг 22 января не учатся дети с 1-го по 11-й классы, первой и второй смены, сообщает ЕДДС областного центра со ссылкой на городской комитет по делам образования.

Во всех городах Тюменской области отменены занятия первой смены.

По данным мэрии Тюмени, в городе отменены уроки для школьников с 1-го по 9-й классы, 21 января не учились только начальные классы.

В Тобольске не учатся все школьники, похолодало до минус 37 градусов, сообщила администрация муниципалитета.

В Ишиме (минус 34, ветер 1 м/с), Ялуторовске (минус 32, ветер 2 м/с) и Заводоуковске отменены уроки для учащихся 1-9 классов, сообщили мэрии городов.

Во всех городах Ханты-Мансийского автономного округа отменили уроки для всех учеников первой смены. Столбики термометра утром показывали температуру воздуха минус 38-40 градусов, сообщается на едином официальном сайте госорганов региона.

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за 33-градусного мороза рекомендовано не посещать школу младшеклассникам первой смены, сообщает мэрия.

Администрация Кургана сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха 22 января отменены все занятия в школах города обеих смен. Уроки проводятся с применением дистанционных технологий.

В Шадринске учащимся 1-8 классов первой смены рекомендовано не посещать школу, сообщает мэрия.

В мэрии Екатеринбурга "Интерфаксу" сказали, что школы города сами решают, уходить на дистант в морозные дни или нет.

ЕДДС УрФО Екатеринбург Челябинск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке

Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

 Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

Задержан собственник обрушившегося в Новосибирске торгового комплекса

Минобрнауки заявило о соблюдении прав абитуриентов при новых правилах поступления

В Тульской области ожидают задержки шести пассажирских поездов после схода цистерн

 В Тульской области ожидают задержки шести пассажирских поездов после схода цистерн

Три человека стали жертвами атаки БПЛА на порт Тамань на Кубани

Путин в четверг встретится со Стивом Уиткоффом в Москве

РФ может направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО

Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Тамань после атаки БПЛА

Путин заявил, что МИД РФ изучит предложение присоединиться к Совету мира
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8220 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });