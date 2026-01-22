Поиск

Неисправность двигателя могла вызвать авиаинцидент в аэропорту Магадана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Росавиация сообщила, что причиной авиаинцидента с самолетом Boeing 747-400 в четверг в аэропорту Магадана могли стать неполадки с двигателем.

"Сегодня около 6:00 по московскому времени в аэропорту Магадан экипаж самолета Boeing 747-400 (регистрационный номер RA-73290) прервал взлет, по предварительным данным, из-за неисправности двигателя", - говорится в сообщении.

На борту самолета, выполнявшего рейс Магадан - Москва, находились 353 человека: 15 членов экипажа и 338 пассажиров, они не пострадали.

В 7:10 по московскому времени воздушное судно отбуксировали на стоянку, к аэровокзалу. Пассажиров высадили штатно, через телетрап.

"После осмотра взлетно-посадочной полосы аэропорт возобновил работу по приему и выпуску воздушных судов в 7:54 . В период временного закрытия аэропорта для обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром "ушли" три самолета (уже выполнили посадку в Магадане)", - говорится в сообщении.

Авиакомпания "Россия" выполнит рейс на резервном самолете, прилет которого ожидается из Москвы.

Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее событие с самолетом Boeing 747-400 как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Северо-Восточное МТУ Росавиации.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что самолет рейсом Магадан - Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана. Авиакомпания "Россия" в своем комментарии сообщила, что на начальном этапе разбега самолёт по технической причине прекратил выполнение взлёта. В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси самолета с фонарём освещения без пересечения пределов ВПП. Самолёт был оперативно отбуксирован к зданию аэровокзала.

