Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Стив Уиткофф Фото: Tom Nicholson/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что решение кризиса на Украине вступило в финальную фазу.

"Мы сейчас в конце процесса. И я действительно настроен оптимистично", - сказал он во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, "достигнуто много успехов".

Однако, уточнил Уиткофф, нерешенным остается один вопрос, с которым можно разобраться, если стороны захотят этого. Спецпосланник не уточнил, о чем идет речь.

Также он подтвердил, что отправляется в четверг вечером в Москву.

Он сообщил, что после визита в Россию отправится в ОАЭ, где пройдут встречи рабочих групп по теме Украины.

В четверг Уиткофф встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что Уиткофф прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера.