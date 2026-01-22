Кремль не стал комментировать слова Уиткоффа о финальном этапе украинского урегулирования

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Москве воздержались от комментариев по поводу того, на какой стадии находятся переговоры по украинскому урегулированию.

"Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры, собственно, в преддверии приезда господина Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он в ходе общения с журналистами в четверг отреагировал на заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что переговоры находятся в завершающей стадии.

"Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника Уиткоффа. Мы приветствуем эти усилия и их результативность", - подчеркнул Песков.