Поиск

FT сообщила, что позицию РФ учли при переносе плана по восстановлению Украины на $800 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Позиция РФ по украинскому урегулированию способствовала тому, что США, ЕС и Киев пока не стали подписывать план финансовой помощи Украине на $800 млрд, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источник. Предполагалось, что о плане будет объявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В РоссииУиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапеЧитать подробнее

"Один из чиновников сказал, что еще одним фактором, который повлиял на решение повременить с "планом процветания", был отказ России подать сигнал о готовности согласиться на мирный план в 20 пунктов, который США составили с учетом предложений Украины и Европы", - отмечает газета.

Собеседник издания отметил, что в начале Вашингтон хочет дождаться встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером в Москве в четверг.

Источники FT отметили, что промедление с принятием плана восстановления Украины также связано с разногласиями США и европейских стран по поводу Гренландии и создаваемого Вашингтоном Совета мира.

Накануне источники газеты уточняли, что план помощи Украине "не снят с повестки навсегда и все еще может быть подписан позже".

США Украина ЕС Евросоюз РФ Давос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

 Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

НАТО пока не собирается проводить учения в Гренландии и разворачивать там полноценную миссию

Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

 Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

 О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

Что случилось этой ночью: четверг, 22 января

США планируют сменить власть на Кубе до конца года

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

 ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });