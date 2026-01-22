FT сообщила, что позицию РФ учли при переносе плана по восстановлению Украины на $800 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Позиция РФ по украинскому урегулированию способствовала тому, что США, ЕС и Киев пока не стали подписывать план финансовой помощи Украине на $800 млрд, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источник. Предполагалось, что о плане будет объявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Один из чиновников сказал, что еще одним фактором, который повлиял на решение повременить с "планом процветания", был отказ России подать сигнал о готовности согласиться на мирный план в 20 пунктов, который США составили с учетом предложений Украины и Европы", - отмечает газета.

Собеседник издания отметил, что в начале Вашингтон хочет дождаться встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером в Москве в четверг.

Источники FT отметили, что промедление с принятием плана восстановления Украины также связано с разногласиями США и европейских стран по поводу Гренландии и создаваемого Вашингтоном Совета мира.

Накануне источники газеты уточняли, что план помощи Украине "не снят с повестки навсегда и все еще может быть подписан позже".