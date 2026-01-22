РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

Фото: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия в декабре 2025 года экспортировала в Китай вина на $175,3 тыс., что в четыре раза больше, чем в ноябре (на $43,6 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, был остановлен тренд на снижение ежемесячных поставок, который отмечался с середины прошлого года. Наибольший объем экспортной выручки в 2025 году пришелся на апрель - $444,7 тыс.

В то же время декабрьский показатель был ниже, чем в декабре 2024 года ($263,7 тыс.).

По итогам 2025 года РФ поставила в Китай вина на $1,7 млн, что почти на треть больше, чем в 2024 году (на $1,3 млн).

Всего в прошлом году Китай импортировал вино из 60 стран, наибольшие доли приходятся на ведущих мировых производителей. Так, из Австралии было импортировано вина на $579,8 млн, из Франции - на $419,8 млн, из Чили - на $129,2 млн, из Италии - на $92,4 млн, из Испании - на $39,1 млн.

По данным ГТУ КНР, поставки вина из Китая в РФ в 2025 году снизились более чем в два раза, до $163,2 млн с $364,7 млн в 2024 году.

Как сообщалось, согласно разработанной федеральным центром "Агроэкспорт" концепции продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в Китай, Израиль и Вьетнам, Китай входит в число крупнейших потребителей виноградного вина в мире, причем более половины спроса - 51% - обеспечивается импортными поставками. Как показали опросы, российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но c более доступной ценой.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году производство виноградных вин в РФ выросло на 13,6%, до 36,98 млн декалитров (дал), игристых (шампанских) - на 7,7%, до 18,96 млн дал.