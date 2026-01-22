Поиск

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза
Фото: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия в декабре 2025 года экспортировала в Китай вина на $175,3 тыс., что в четыре раза больше, чем в ноябре (на $43,6 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, был остановлен тренд на снижение ежемесячных поставок, который отмечался с середины прошлого года. Наибольший объем экспортной выручки в 2025 году пришелся на апрель - $444,7 тыс.

В то же время декабрьский показатель был ниже, чем в декабре 2024 года ($263,7 тыс.).

По итогам 2025 года РФ поставила в Китай вина на $1,7 млн, что почти на треть больше, чем в 2024 году (на $1,3 млн).

Всего в прошлом году Китай импортировал вино из 60 стран, наибольшие доли приходятся на ведущих мировых производителей. Так, из Австралии было импортировано вина на $579,8 млн, из Франции - на $419,8 млн, из Чили - на $129,2 млн, из Италии - на $92,4 млн, из Испании - на $39,1 млн.

По данным ГТУ КНР, поставки вина из Китая в РФ в 2025 году снизились более чем в два раза, до $163,2 млн с $364,7 млн в 2024 году.

Как сообщалось, согласно разработанной федеральным центром "Агроэкспорт" концепции продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в Китай, Израиль и Вьетнам, Китай входит в число крупнейших потребителей виноградного вина в мире, причем более половины спроса - 51% - обеспечивается импортными поставками. Как показали опросы, российское вино воспринимается китайскими потребителями как сопоставимое по качеству с австралийской продукцией, но c более доступной ценой.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году производство виноградных вин в РФ выросло на 13,6%, до 36,98 млн декалитров (дал), игристых (шампанских) - на 7,7%, до 18,96 млн дал.

РФ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ выразил недоумение из-за ситуации с моряками с танкера "Маринера"

Экс-замглавы Василеостровского района Петербурга осужден за взятки

Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборщиков на Камчатку

РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

 РФ в декабре 2025 г. увеличила выручку от экспорта вина в КНР в 4 раза

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

 В АТОР сообщили о блокировках карт россиян при оплате туров через СБП

Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

 Песков заявил, что для направления активов РФ на восстановление Палестины США придется их разблокировать

Кушнер и Уиткофф приедут в Москву после семи-восьми вечера
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });