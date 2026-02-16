В России продажи водки в январе выросли на 1,9%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Розничная продажа водки в январе 2026 года составила 6,08 млн декалитров (дал), что на 1,9% больше, чем в январе 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажа ликероводочных изделий выросла на 17,7%, до 1,71 млн дал. В то же время реализация коньяка снизилась на 0,3%, до 1,05 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 10,03 млн дал, что на 4,1% больше прошлогоднего.

Продажи виноградных вин снизились на 3,1%, до 4,23 млн дал, игристых - выросли на 4%, до 2,13 млн дал. Реализация ликерных вин упала на 10,2%, до 84,9 тысячи дал, плодовой алкогольной продукции - на 44,9%, до 169,9 тысячи дал.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков: почти в 2,6 раза, до 68,5 тысячи дал.

Всего в январе было продано 16,9 млн дал алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи и продаж в общепите), что на 0,5% больше, чем в январе 2025 года.