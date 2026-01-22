Власти РФ очертили круг требующих поддержки отраслей, включая чермет, уголь, ЛПК, пищепром

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Ведомства РФ должны подготовить прогнозы производства в отдельных отраслях, где есть риск сжатия выпуска, и на основании этого подготовить предложения по мерам их поддержки. Соответствующее поручение было дано по итогам заседания подкомиссии вице-премьера Александра Новака по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщило правительство.

На заседании была рассмотрена ситуация в лесопромышленной отрасли. Правительство, как следует из сообщения, планирует расширить возможности экспорта продукции ЛПК, в том числе за счет увеличения количества пунктов пропуска через границу и расширения номенклатуры экспортируемых товаров.

В рамках заседания были также определены отрасли, которые нуждаются в приоритетной поддержке.

Это сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, лёгкая промышленность, полиграфическая деятельность, промышленность стройматериалов, мебельная промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, чёрная металлургия, производство электрического оборудования, лесопромышленный комплекс (деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность), добыча угля, производство пищевых продуктов и напитков.

"Александр Новак поручил профильным органам исполнительной власти подготовить прогнозы объемов производства в каждой из указанных отраслей с акцентом на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе. Следует уделить особое внимание производственным мощностям по направлениям, где ожидается сжатие выпуска, а также оценить возможности переориентации производств", - отмечается в пресс-релизе кабинета министров.

Состояние каждой из отраслей будет рассмотрено на еженедельных заседаниях правительственной комиссии в I квартале 2026 года. "Необходимо готовить конкретные предложения по поддержке отраслей и заранее обсуждать их с вовлеченными ведомствами, чтобы выходить на подкомиссию с проработанными решениями", - приводятся в сообщении слова Новака.