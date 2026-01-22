Ряд экс-чиновников Ростовской области и бизнесмен обвиняются в незаконном расходовании 155 млн руб.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело по обвинению ряда экс-чиновников Ростовской области и бизнесмена Вадима Ванеева в незаконном расходовании 155 млн рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора Гончарова (ранее был первым замгубернатора региона, советником губернатора и председателем совета директоров "Региональной корпорации развития"), Константина Рачаловского (ранее - заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия), Ольги Горбаневой (ранее - замминистра сельского хозяйства и продовольствия) и бизнесмена Ванеева.

"По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого заместителя губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и заместителя министра, (обвиняемые - ИФ) обеспечили получение субсидий группой компаний, ведущих деятельность в сфере производства мяса птицы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, но финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование более 155 млн рублей бюджета.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении Ванеева материалы дела выделены в отдельное производство.

Горбанева ранее работала заместителем и первым заместителем министра сельского хозяйства региона, в мае 2025 года была назначена и.о. министра сельского хозяйства. В сентябре 2025 года министром сельского хозяйства Ростовской области назначена депутат регионального парламента Анна Касьяненко.

Ранее сообщалось, что Рачаловский был задержан 17 февраля 2025 года по делу о превышении полномочий. 21 февраля ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 27 мая 2025 года он был освобожден от должности. Его подозревают в незаконном выделении субсидий предприятиям, которые после их получения становились банкротами. Ущерб оценивается в 155,2 млн рублей.

Рачаловский был назначен на пост министра сельского хозяйства и продовольствия области 7 мая 2014 года, а с сентября 2023 года он стал заместителем губернатора - министром сельского хозяйства и продовольствия.

21 февраля 2025 года по делу о превышении должностных полномочий задержан советник губернатора Ростовской области и председатель совета директоров "Региональной корпорации развития" Виктор Гончаров. Он занимал должность замгубернатора с 2010 по 2014 годы, а также в 2016 году. С 2017 года стал первым заместителем губернатора. Он ушел с поста в конце августа 2023 года. В сентябре того же года Гончаров был назначен советником губернатора.

Ванеев в начале 2000-х фактически создал с нуля два лидировавших на рынке птицеводческих проекта, которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки (ООО "Евродон") и утки (ООО "Донстар") в промышленных масштабах. Он также создал два бренда: "Индолина" (под ним продавалась продукция из мяса индейки) и "Утолина" (для продукции из утки).

В декабре 2016 года и весной 2017 года "Евродон" пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло компании ущерб в 160 млн рублей. В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу. Затем госкорпорация продала права требования в отношении задолженности Россельхозбанку, а тот - структурам "Дамате".

Параллельно процедура банкротства началась в "Донстаре". В 2020 году ООО "Новые утиные фермы" (структура ГК "Дамате") выкупило права требования по его обязательствам перед РСХБ, а затем перезапустило производство.

В январе 2023 года ООО "Индюшкин двор" (входит в ГК "Дамате") за 68 млн рублей приобрело у подразделения "Евродона" - ООО "Евродон-Юг" - оборудование, конвейеры и т.д.

В 2024 году "Дамате" выиграла торги по приобретению производственно-технологического комплекса "Донстара", предложив за него 1,28 млрд рублей. Комплекс включает все мощности для производства мяса утки, инфраструктурные объекты, транспортные средства, земельные участки, оборудование и инвентарь.

В марте 2025 года суд привлек Ванеева к субсидиарной ответственности по обязательствам "Донстара" на 6,6 млрд рублей.

"Дамате" является крупнейшим производителем мяса индейки в РФ. Помимо этого, группа занимается производством баранины и утятины, молочным животноводством. Активы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тыс. га в регионах присутствия.



