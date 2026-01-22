Поиск

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность "четверной эпидемии" и новой пандемии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В России действует эффективная система эпиднадзора и проводится постоянный мониторинг за четырьмя заболеваниями, которые, как обсуждает международное медицинское сообщество, представляют угрозу "четверной эпидемии" или возможной пандемии, которые потенциально могут дать начало новой "болезни X", заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что международное медицинское сообщество обсуждает угрозу так называемой "четверной эпидемии" или возможной пандемии, связанной с четырьмя вирусами, которые потенциально могут дать начало новой "болезни X": птичьим гриппом, лихорадкой Оропуш, краснухой и оспой обезьян. "По данным зарубежных изданий, все четыре возбудителя активно эволюционируют", - отметили в Роспотребнадзоре.

"В РФ существует система эффективного эпидемиологического надзора. Осуществляется постоянный мониторинг циркуляции патогенов, в том числе перечисленных выше. В наличии имеются высокочувствительные отечественные тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний, а также вакцины для профилактики ряда этих инфекций", - сообщили в ведомстве.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" постоянно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа, ежегодно анализируется более 10 тысяч образцов от дикой и домашней птицы, а также от лиц, контактирующих с птицами. Также проверяется эффективность диагностических тест систем и противогриппозных препаратов, используемых в России.

Условия для местной передачи и циркуляции лихорадки Оропуш, которая распространена в странах Южной Америки и передается через укусы мелких мошек и некоторых видов комаров, на территории России отсутствуют, заявили в Роспотребнадзоре. При этом, в ведомстве отметили, что научно-исследовательские организации Роспотребнадзора оперативно разработали специфические тест-системы для выявления и мониторинга завозных случаев.

Также в стране отработана система диагностики краснухи - доступны отечественные тесты, для профилактики используются моно- и комбинированные вакцины. В целях недопущения осложнений ситуации по краснухе с сентября 2025 года введена вакцинация непривитых контактных лиц в очагах, с октября 2025 года проводится кампания по подчищающей иммунизации ранее непривитых женщин фертильного возраста и детей в рамках Национального календаря.

Кроме того, ведомство в постоянном режиме мониторирует ситуацию с оспой обезьян в зарубежных странах. Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки и применяются, в том числе, во внелабораторных условиях. "Специалисты Роспотребнадзора продолжают круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор Вектор Оропуш Южная Америка
