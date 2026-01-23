Путин позвонит Хинштейну

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин планирует связаться с губернатором Курской области Александром Хинштейном, который 22 января попал в ДТП и перенес операцию, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент собирается ему позвонить. Но контакты (губернатора) с Кремлем уже были, как только он вышел из наркоза", - сказал он.

"Александр (Хинштейн) полон решимости, несмотря на такие травмы, продолжать работу, мы полностью его поддерживаем. Мы знаем, что он человек сильный и решительный. Желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Песков.