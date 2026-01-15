Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

Фото: Heather Diehl/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Голос вице-президента США Джей Ди Вэнса стал решающим при голосовании в Сенате по резолюции о запрете использования вооруженных сил в отношении Венесуэлы без одобрения Конгресса, итог - 51 "против", 50 "за", сообщает The Hill.

Принятие данной резолюции вынудило бы администрацию президента США Дональда Трампа запрашивать одобрение Конгресса на дальнейшее применение военной силы против Венесуэлы.

Республиканцы "защитили Трампа от ограничений его военных полномочий в Венесуэле", отмечает CNN.

Резолюция, внесенная в начале декабря, предписывает президенту прекратить использование армии, для этого потребовалось бы объявление войны или разрешение Конгресса на применение военной силы.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, свою вину он не признал.