Поиск

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы
Фото: Heather Diehl/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Голос вице-президента США Джей Ди Вэнса стал решающим при голосовании в Сенате по резолюции о запрете использования вооруженных сил в отношении Венесуэлы без одобрения Конгресса, итог - 51 "против", 50 "за", сообщает The Hill.

Принятие данной резолюции вынудило бы администрацию президента США Дональда Трампа запрашивать одобрение Конгресса на дальнейшее применение военной силы против Венесуэлы.

Республиканцы "защитили Трампа от ограничений его военных полномочий в Венесуэле", отмечает CNN.

Резолюция, внесенная в начале декабря, предписывает президенту прекратить использование армии, для этого потребовалось бы объявление войны или разрешение Конгресса на применение военной силы.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, свою вину он не признал.

Хроника 03 – 15 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Сенат США Джей Ди Вэнс Венесуэла Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

 Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Иран закрыл свое воздушное пространство

Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

 Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

Трамп сообщил о долгом разговоре с Родригес и назвал ее "потрясающим человеком"

Трамп заявил, что в Иране прекратилась гибель людей

Встреча главы МИД Дании с госсекретарем США не уладила разногласий по Гренландии

США выводят ВВС из Персидского залива на фоне угрозы военной конфронтации с Ираном

На юге Кипра, где пропал экс-глава "Уралкалия", обнаружено неопознанное тело
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8134 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });