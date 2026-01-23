Трамп отозвал приглашение премьер-министра Канады войти в Совет мира

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира отзывает свое приглашение премьер-министра Канады Марка Карни войти в состав организации.

"Позвольте этому письму послужить подтверждением того, что Совет мира отзывает свое приглашение в ваш адрес относительно вступления Канады в состав самого престижного Совета лидеров, который когда-либо собирался", - написал Трамп в соцсети Truth Social, обращаясь к Карни.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет, некоторые - в качестве членов-основателей.

Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции и других государств. Первым председателем Совета стал Трамп.