Карни в беседе с Трампом не отказался от слов, сказанных на форуме в Давосе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что накануне провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и что в этой беседе он не отказался от слов, сказанных на форуме в Давосе, передает СВС.

По его словам, "состоялась хорошая беседа по ряду тем: Украине, Арктике, Венесуэле, торговле между тремя североамериканскими государствами (Канада, США, Мексика)".

"И чтобы было абсолютно ясно, я сказал президенту США то, что говорил в Давосе", - отметил Карни.

Отвечая на прямой вопрос, отказался ли он от своих слов, Карни сказал: "Нет".

Выступая в Давосе, Карни, не упоминая Трампа, в частности, сказал: "Великие державы могут позволить себе идти собственным путем в одиночку - у них есть соответствующий размер рынка, военные возможности, рычаги для того, чтобы диктовать условия. Но когда мы ведем переговоры с гегемоном, мы ведем их с позиции слабого. Мы принимаем то, что нам предложено. Мы соревнуемся друг с другом за то, чтобы быть более удобными. Это не суверенитет".

"Канадцы понимают, что наше старое, привычное представление о том, что географическое положение и членство в альянсах автоматически гарантируют процветание и безопасность, более неактуально", - добавил Карни.

После этой речи Трамп отозвал приглашение на вступление Канады в Совет мира, которое он ранее направил Карни.

США Канада Давос Марк Карни Дональд Трамп
Новости по теме

Новости

